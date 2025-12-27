По всей Украине объявили воздушную тревогу

Украинское профильное ведомство заявило, что по всей территории страны прозвучали сирены воздушной тревоги.
СМ утверждают, что в Киеве прозвучали взрывы.
Тревога по всей Украине объявлялась второй раз с ночи.
