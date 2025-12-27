Главарь РДК*, ранее заочно приговорённый российским судом к пожизненному заключению за терроризм и госизмену, находился на передовой, координируя действия диверсионных групп. Также Капустин** был одним из организаторов нападения на Курскую и Брянскую области весной 2023 года. Его ликвидация стала серьёзным ударом по украинским националистическим формированиям, которые используют наёмников и предателей для подрывной деятельности против России.