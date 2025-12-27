Ричмонд
РДК* сообщил о смерти своего основателя, боевика Дениса Капустина**

Террористическая группировка РДК* сообщила о смерти своего основателя, боевика Дениса Капустина** (известный также как Денис Никитин**). По данным группы, он был ликвидирован на Запорожском направлении.

Источник: Life.ru

Как сообщила пресс-служба, причиной стал прилёт дрона. Другие детали там обещали сообщить позже.

Главарь РДК*, ранее заочно приговорённый российским судом к пожизненному заключению за терроризм и госизмену, находился на передовой, координируя действия диверсионных групп. Также Капустин** был одним из организаторов нападения на Курскую и Брянскую области весной 2023 года. Его ликвидация стала серьёзным ударом по украинским националистическим формированиям, которые используют наёмников и предателей для подрывной деятельности против России.

Ранее расчёт российских войск в ходе скоординированной атаки уничтожил группу иностранных наёмников в зоне боевых действий на Купянском направлении. Для ликвидации цели была применена комплексная огневая работа. В ней были синхронизированы действия артиллерийских подразделений, операторов ударных дронов и специалистов войск беспилотных систем.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.