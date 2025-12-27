Reuters: фон дер Ляйен поучаствует в разговоре с Трампом и Зеленским

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет участвовать в беседе по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и рядом высокопоставленных европейских политиков. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителя Еврокомиссии.