Reuters: фон дер Ляйен поучаствует в разговоре с Трампом и Зеленским

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет участвовать в беседе по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и рядом высокопоставленных европейских политиков. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителя Еврокомиссии.
«Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с… Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами», — говорится в сообщении.
Ранее телеканал CNN передал, что европейские чиновники боятся, что Трамп поведет себя непредсказуемо с Зеленским.
Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ранее, что после поездки спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Майами, российская и американская стороны достигли договоренности в ходе переговоров о продолжении дискуссий по урегулированию украинского конфликта.