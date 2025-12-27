Ричмонд
Reuters: фон дер Ляйен поучаствует в разговоре с Трампом и Зеленским

Председатель Еврокомиссии примет участие в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по видеосвязи.

Источник: Аргументы и факты

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет участвовать в беседе по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и рядом высокопоставленных европейских политиков. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителя Еврокомиссии.

«Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с… Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN передал, что европейские чиновники боятся, что Трамп поведет себя непредсказуемо с Зеленским.

Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ранее, что после поездки спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Майами, российская и американская стороны достигли договоренности в ходе переговоров о продолжении дискуссий по урегулированию украинского конфликта.

