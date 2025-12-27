В разговоре Трампа с Зеленским примут участие европейские лидеры

Глава ЕК примет участие в разговоре с Трампом и Зеленским в субботу, а сама встреча двух президентов пройдет в воскресенье, 28 декабря.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен примет участие в телефонных переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК.
Ранее портал Axios со ссылкой на одного из украинских чиновников сообщил, что в субботу планируется проведение онлайн-встречи с участием Трампа, Зеленского и ряда европейских лидеров. В ходе беседы предполагается обсудить ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
«Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами», — передает Reuters. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Американский лидер проведет встречу с президентом Украины в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря. Переговоры рассматриваются как признак существенного прогресса на пути к достижению договоренностей. Ранее глава Белого дома подчеркивал, что готов к личной беседе с президентом Украины лишь при условии, что, по его оценке, соглашение находится на завершающем этапе. Зеленский, в свою очередь, утверждает, что «план Трампа согласован на 90%». Отмечается также, что предстоящие переговоры лидеров во Флориде пройдут без участия высокопоставленных представителей Европейского союза (ЕС). Подробнее о том, чего ждать от поездки Зеленского к Трампу — читайте в материале URA.RU.