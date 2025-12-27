В разговоре Трампа с Зеленским примут участие европейские лидеры

Американский лидер проведет встречу с президентом Украины в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря. Переговоры рассматриваются как признак существенного прогресса на пути к достижению договоренностей. Ранее глава Белого дома подчеркивал, что готов к личной беседе с президентом Украины лишь при условии, что, по его оценке, соглашение находится на завершающем этапе. Зеленский, в свою очередь, утверждает, что «план Трампа согласован на 90%». Отмечается также, что предстоящие переговоры лидеров во Флориде пройдут без участия высокопоставленных представителей Европейского союза (ЕС). Подробнее о том, чего ждать от поездки Зеленского к Трампу — читайте в материале URA.RU.