В Запорожской области уничтожен командир РДК Капустин

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил в беседе с aif.ru, что украинские санитарные службы хоронят уничтоженных боевиков РДК* на месте ликвидации. Собеседник интернет-издания рассказал также, что ждет террористов из этого формирования в случае попадания в плен.