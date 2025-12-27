В Запорожской области уничтожен командир РДК Капустин

В Запорожской области российские военные ликвидировали командира «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина**.
Согласно появившемуся в Сети сообщению РДК*, командир запрещенной в РФ террористической организации был ликвидирован в ночь на субботу. По предварительной информации, Капустина** в ходе вылазки настиг FPV-дрон.
Ранее стало известно об уничтожении на купянском направлении пятерых боевиков РДК*, в том числе командира штурмовой группы.
Факт ликвидации террористов признали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил в беседе с aif.ru, что украинские санитарные службы хоронят уничтоженных боевиков РДК* на месте ликвидации. Собеседник интернет-издания рассказал также, что ждет террористов из этого формирования в случае попадания в плен.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.