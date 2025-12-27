Польша временно закрыла два аэропорта для обеспечения безопасности

Польские аэропорты в городах Люблин и Жешув временно закрыли, чтобы предоставить свободу действий военной авиации. Об этом сообщает Польское агентство воздушной навигации.
«В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации, аэропорты Жешува и Люблина временно приостановили воздушные операции», — сказано в сообщении.
Примерно за час до объявления таких мер оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши объявило о возобновлении операции военной авиации из-за ударов на Украине.
«Истребители приступили к операциям, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — уточнили в польском военном ведомстве.
В сообщении отмечалось, что операции носят превентивный характер и нацелены на защиту польского воздушного пространства.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что ВС России наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Это произошло после установления причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту в 2022 году.