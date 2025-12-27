Польша временно закрыла два аэропорта для обеспечения безопасности

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что ВС России наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Это произошло после установления причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту в 2022 году.