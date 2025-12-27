Ричмонд
Госдума в начале сессии обсудит пакет мер по противодействию мошенникам

Вопрос по проекту о мерах по противодействию мошенникам будет вынесен на заседание Совета Госдумы 12 января.

Источник: Аргументы и факты

В начале весенней сессии Государственной Думы первоочередное внимание будет уделено рассмотрению законопроекта, направленного на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В пятницу правительство Российской Федерации представило в Государственную Думу второй пакет законодательных инициатив, призванных защитить граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Володин передал проект на рассмотрение в профильный комитет по вопросам информационной политики, информационных технологий и связи.

«Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке», — заявил Володин журналистам. Обсуждение вопроса запланировано на заседании Совета Государственной Думы 12 января.

Председатель ГД подчеркнул, что в течение 2025 года было утверждено 10 федеральных законов, нацеленных на противодействие преступлениям в киберпространстве.

«Удалось остановить рост мошеннических действий. Правоохранительные органы фиксируют их снижение: за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений снизилось на 10,8%. На 23% уменьшилось количество дистанционных краж, ИТ-мошенничества — на 8,3%», — отметил Володин.

Он также сообщил, что депутаты продолжают активную работу по борьбе с кибермошенничеством и защите граждан, а также их финансовых средств от преступных посягательств.

В числе предложений, содержащихся в проекте, предусмотрены дополнительные меры по пресечению незаконных действий лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть установлено обязательство по применению средств защиты для своих мобильных приложений и сайтов от воздействия вредоносного кода, а также по выявлению случаев воздействия подобного кода на программное обеспечение.

Помимо этого, предлагается ограничить количество банковских карт, которые гражданин может оформить на свое имя, ввести обязательную маркировку входящих международных звонков и внести дополнительные корректировки во взаимодействие между операторами связи и кредитными организациями с целью предотвращения мошеннических действий.

