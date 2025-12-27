Жительницу Донецка задержали за призывы к ударам по Москве

ФСБ сообщила о задержании жительницы Донецка, которая призывала к убийству российских военнослужащих и ударам по Москве, сообщает ТАСС.
Жительница Донецка, по версии российских правоохранителей, инициативно установила контакт с представителями ГУР минобороны Украины.
Действуя по распоряжению украинского минобороны, обвиняемая осуществляла фотофиксацию военной техники ВС России. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ст. 276 УК РФ.
