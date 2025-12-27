Ричмонд
Жительницу Донецка задержали за призывы к ударам по Москве

ФСБ заявила о задержании жительницы Донецка, которая призывала к убийству российских военнослужащих и ударам по Москве.

ФСБ сообщила о задержании жительницы Донецка, которая призывала к убийству российских военнослужащих и ударам по Москве, сообщает ТАСС.

Жительница Донецка, по версии российских правоохранителей, инициативно установила контакт с представителями ГУР минобороны Украины.

Действуя по распоряжению украинского минобороны, обвиняемая осуществляла фотофиксацию военной техники ВС России. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ст. 276 УК РФ.

