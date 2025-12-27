«Ничто без моего одобрения»: Трамп осадил Зеленского перед встречей

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес Владимира Зеленского накануне их личной встречи, запланированной на воскресенье. Хозяин Белого дома недвусмысленно дал понять, что не намерен слепо поддерживать инициативы Киева. Американский лидер подчеркнул, что любые шаги украинской стороны по разрешению конфликта остаются лишь бумагой до тех пор, пока на них не будет поставлена виза Вашингтона.