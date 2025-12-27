«Ничто без моего одобрения»: Трамп осадил Зеленского перед встречей

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес Владимира Зеленского накануне их личной встречи, запланированной на воскресенье. Хозяин Белого дома недвусмысленно дал понять, что не намерен слепо поддерживать инициативы Киева. Американский лидер подчеркнул, что любые шаги украинской стороны по разрешению конфликта остаются лишь бумагой до тех пор, пока на них не будет поставлена виза Вашингтона.
«Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей», — сообщает Daily Express. Как отмечает британский таблоид, нынешний глава государства не готов сразу принимать украинские идеи. «Предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения», — резюмирует издание.
Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что украинский вариант завершения конфликта, состоящий из 20 пунктов, кардинально расходится с позициями, которые Москва обсуждает с американской стороной.