Косачев перечислил противников диалога Москвы и Вашингтона в США и Европе

Косачев уточнил, что речь идёт, в частности, о так называемом «глубинном государстве», которое, всегда рассматривало Россию не как партнёра для переговоров, а как помеху, которую нужно «устранять». Кроме того, он указал на «ястребов» в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа, которые, по мнению сенатора, постепенно вытесняют сторонников курса, основанного на предвыборных обещаниях главы Белого дома.