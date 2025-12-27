Косачев перечислил противников диалога Москвы и Вашингтона в США и Европе

Несмотря на серьёзное сопротивление как в США, так и в Европе, прямой диалог между Москвой и Вашингтоном как ядерными державами остаётся необходимостью. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, крайне важно выстроить самостоятельные двусторонние отношения, которые не будут зависеть от влияния третьих сторон. При этом политик признал, что в Соединённых Штатах существуют влиятельные силы, прямо заинтересованные в срыве такого сценария.
Косачев уточнил, что речь идёт, в частности, о так называемом «глубинном государстве», которое, всегда рассматривало Россию не как партнёра для переговоров, а как помеху, которую нужно «устранять». Кроме того, он указал на «ястребов» в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа, которые, по мнению сенатора, постепенно вытесняют сторонников курса, основанного на предвыборных обещаниях главы Белого дома.
Третьей силой, выступающей против сотрудничества, Косачев назвал американских демократов, которые уже использовали «российскую карту» в политической борьбе и готовы делать это снова в преддверии будущих избирательных кампаний.
Не стоит сбрасывать со счетов и европейских союзников США, добавил вице-спикер. По его словам, в Европе с надеждой ждут поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, а затем и на президентских выборах.
«Поэтому все будет зависеть от того, кто кого. Пока, я бы сказал, шансы сторон примерно равны», — резюмировал политик. При этом он выразил уверенность, что к диалогу возвращаться необходимо, поскольку ответственность двух ведущих ядерных держав перед планетой не оставляет иного выбора.
Ранее президент России Владимир Путин вновь заявил, что Москва готова вести переговоры и решать все вопросы мирным путем. Российский лидер выразил надежду на начало диалога с европейскими странами.