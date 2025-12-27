Ричмонд
Ликвидирован главарь РДК* Капустин**

Российские бойцы ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции главаря запрещенной в России террористический и экстремистской группировки «РДК»* Дениса Капустина** (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Как сообщает украинское издание «Страна», Капустин**, воевавший на стороне Украине, был ливидирован сегодня ночью в Запорожской области при помощи FPV-дрона.

Другие подробности не приводятся.

* — Организация, признанная в России экстремисткой и террористической и запрещенной.

** — Лицо, внесенное в России в список террористов и эктремистов.