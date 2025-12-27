В Латвии ни один суд не удовлетворил иски россиян об отказе в ВНЖ

Согласно приведённой им официальной статистике латвийских миграционных властей, за три года действия новых норм, которые затронули около 30 тысяч проживающих в стране россиян, почти 15 тысячам удалось получить статус постоянного жителя ЕС. Ещё 5,9 тысячи человек оформили временный вид на жительство, а 3,9 тысячи продолжают проходить процедуру легализации на разных этапах. Около трёх тысяч человек самостоятельно покинули Латвию, и десять человек подверглись депортации.