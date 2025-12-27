«Действительно, мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях — они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная Фемида встала бы на защиту россиян», — заявил Касаткин.
Согласно приведённой им официальной статистике латвийских миграционных властей, за три года действия новых норм, которые затронули около 30 тысяч проживающих в стране россиян, почти 15 тысячам удалось получить статус постоянного жителя ЕС. Ещё 5,9 тысячи человек оформили временный вид на жительство, а 3,9 тысячи продолжают проходить процедуру легализации на разных этапах. Около трёх тысяч человек самостоятельно покинули Латвию, и десять человек подверглись депортации.
Касаткин отметил, что латвийские власти редко прибегают к самой процедуре депортации, вероятно, из-за высоких репутационных издержек и общественного резонанса, ситуация в целом сохраняет острый гуманитарный характер. Он пояснил, что новые миграционные правила в первую очередь затрагивают пожилых людей, которые испытывают значительные трудности с прохождением сложной бюрократической процедуры и сдачей экзамена по латышскому языку.
Ранее Министерство иностранных дел Кыргызстана официально опровергло слухи о грядущих изменениях в правилах въезда для граждан России. Представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства заявил, что информация не соответствует действительности. В ближайшее время МИД Кыргызстана планирует опубликовать детальное разъяснение по данному вопросу.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.