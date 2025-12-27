Украинский адвокат объяснил, зачем Зеленский проталкивает неприемлемый для РФ мирный план

По его оценке, действия Зеленского, включая публикацию плана, преследуют одну цель — любым способом привлечь внимание президента США Дональда Трампа.
Что касается документа, который США передали Москве, то, по словам эксперта, это реальный план, ставший следствием договорённостей лидеров России и Штатов в августе, а вот Зеленский имеет на руках бумагу с персональным видением ситуации.
«Это совершенно разные планы. Первый — то, что есть в голове у Зеленского, а второй — это реальная бумага, реальный документ, который передан от президента США Дональда Трампа для президента России Владимира Путина», — отметил эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что детали мирного плана по Украине согласованы уже на 90%. Он добавил, что документ будет состоять из 20 пунктов. При этом в МИД РФ отмечают, что Киев и Вашингтон имеют два совершенно разных итоговых текста.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.