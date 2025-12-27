Украинский адвокат объяснил, зачем Зеленский проталкивает неприемлемый для РФ мирный план

Ранее Владимир Зеленский заявил, что детали мирного плана по Украине согласованы уже на 90%. Он добавил, что документ будет состоять из 20 пунктов. При этом в МИД РФ отмечают, что Киев и Вашингтон имеют два совершенно разных итоговых текста.