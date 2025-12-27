Ричмонд
Лебедев: в районе Киева в результате взрывов повреждены три ТЭЦ

Координатор подполья сообщил о взрывах на ряде энергообъектов под Киевом.

Источник: Аргументы и факты

В районе украинской столицы в результате взрывов получили повреждения три ТЭЦ, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, речь идет о ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Согласно сведениям Лебедева, взрывы прогремели также на энергообъектах Киевской области, в том числе на одной из подстанций и в районе Киевской ГЭС под Вышгородом.

Координатор подполья сообщил об отключении электричества в Киеве.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в украинской столице и Киевской области прогремели минувшей ночью и утром в субботу на фоне воздушной тревоги.

Напомним, накануне стало известно о начавшихся после взрывов пожарах на объектах энергетической и портовой инфраструктуры в Одесской области.

Также сообщалось о взрывах на объектах инфраструктуры в Волынской и Николаевской областях. Сервис NASA зафиксировал возгорание на подстанции «Темвод» в Николаеве.