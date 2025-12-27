Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сравнимый с Универсиадой Всемирный фестиваль молодежи могут перенести из Красноярска

Международный фестиваль молодежи, который должен был состояться в Красноярске в 2026 году, могут перенести в другой город из-за подготовки к 400-летию.

Источник: Reuters

Международный фестиваль молодежи, который должен был состояться в Красноярске в 2026 году, могут перенести в другой город. Причина — масштабная подготовка к 400-летию Красноярска.

Ранее губернатор Михаил Котюков неоднократно анонсировал проведение в Красноярске события, которое по количеству участников должно было превзойти зимнюю Универсиаду. Ожидалось, что в город приедут 10 тысяч человек, половина из них — иностранцы, сообщал губернатор. Инициативу поддержал и президент Владимир Путин.

Однако теперь администрация региона просит перенести фестиваль на 2028 год. «Не хотим приглашать гостей на стройплощадку», — пояснил Котюков в интервью телеканалу «Вести».

Окончательное решение о проведении фестиваля теперь будет принимать федеральный центр. По данным СМИ, альтернативными площадками рассматриваются Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и федеральная территория «Сириус».