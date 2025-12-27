Сравнимый с Универсиадой Всемирный фестиваль молодежи могут перенести из Красноярска

Международный фестиваль молодежи, который должен был состояться в Красноярске в 2026 году, могут перенести в другой город. Причина — масштабная подготовка к 400-летию Красноярска.
Ранее губернатор Михаил Котюков неоднократно анонсировал проведение в Красноярске события, которое по количеству участников должно было превзойти зимнюю Универсиаду. Ожидалось, что в город приедут 10 тысяч человек, половина из них — иностранцы, сообщал губернатор. Инициативу поддержал и президент Владимир Путин.
Однако теперь администрация региона просит перенести фестиваль на 2028 год. «Не хотим приглашать гостей на стройплощадку», — пояснил Котюков в интервью телеканалу «Вести».
Окончательное решение о проведении фестиваля теперь будет принимать федеральный центр. По данным СМИ, альтернативными площадками рассматриваются Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и федеральная территория «Сириус».