Сравнимый с Универсиадой Всемирный фестиваль молодежи могут перенести из Красноярска

Ранее губернатор Михаил Котюков неоднократно анонсировал проведение в Красноярске события, которое по количеству участников должно было превзойти зимнюю Универсиаду. Ожидалось, что в город приедут 10 тысяч человек, половина из них — иностранцы, сообщал губернатор. Инициативу поддержал и президент Владимир Путин.