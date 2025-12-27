Ричмонд
Закон о борьбе с мошенниками рассмотрит Госдума

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи законопроект, усиливающий защиту граждан от мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Володин подчеркнул, что рассмотрение инициативы запланировано на начало новой сессии в приоритетном порядке. Вопрос о направлении законопроекта будет вынесен на заседание Совета Думы 12 января.

В 2025 году, по словам Володина, были приняты 10 федеральных законов, направленных на борьбу с киберпреступностью. Результатом принятых мер стало снижение числа преступлений, совершенных с использованием интернета и компьютерных технологий, на 10,8% за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение дистанционных краж достигло 23%, а случаев ИТ-мошенничества — 8,3%.

Володин также отметил необходимость постоянного совершенствования законодательства и оперативного реагирования на новые вызовы, связанные с мошенническими действиями. Среди предложений, содержащихся в законопроекте, — меры по пресечению деятельности пособников мошенников, дополнительная защита банковских приложений и сайтов от вредоносного ПО, ограничение количества банковских карт, оформляемых одним лицом, а также обязательная маркировка международных звонков.

