Закон о борьбе с мошенниками рассмотрит Госдума

Володин подчеркнул, что рассмотрение инициативы запланировано на начало новой сессии в приоритетном порядке. Вопрос о направлении законопроекта будет вынесен на заседание Совета Думы 12 января.
В 2025 году, по словам Володина, были приняты 10 федеральных законов, направленных на борьбу с киберпреступностью. Результатом принятых мер стало снижение числа преступлений, совершенных с использованием интернета и компьютерных технологий, на 10,8% за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение дистанционных краж достигло 23%, а случаев ИТ-мошенничества — 8,3%.
Володин также отметил необходимость постоянного совершенствования законодательства и оперативного реагирования на новые вызовы, связанные с мошенническими действиями. Среди предложений, содержащихся в законопроекте, — меры по пресечению деятельности пособников мошенников, дополнительная защита банковских приложений и сайтов от вредоносного ПО, ограничение количества банковских карт, оформляемых одним лицом, а также обязательная маркировка международных звонков.