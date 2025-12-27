Шерпа рассказала о статусе Польши на саммите G20

«Подчеркивалось Соединенными Штатами, что Польша не является заменой ЮАР, что это просто решение президента Дональда Трампа привлечь Польшу к работе в “группе двадцати”, — сообщила Лукаш.
В Вашингтоне
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше