Шерпа рассказала о статусе Польши на саммите G20

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США обещают, что Польша не заменит ЮАР в «Группе двадцати», сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Источник: © РИА Новости

«Подчеркивалось Соединенными Штатами, что Польша не является заменой ЮАР, что это просто решение президента Дональда Трампа привлечь Польшу к работе в “группе двадцати”, — сообщила Лукаш.

В Вашингтоне 15—16 декабря состоялась первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

