Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам

Выход из конвенции означает возможность использования, хранения и производства этого вида боеприпасов. Как ранее утверждал замминистра обороны Литвы Каролис Алекса, с выходом из Оттавской конвенции Литва в 2026 году планирует совместно с Финляндией наладить производство противопехотных мин для собственных нужд и передачи Украине. Утверждалось, что на эти цели намечено направить сотни миллионов евро. Кроме противопехотных партнеры намерены производить противотанковые мины.