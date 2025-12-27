В Запорожской области после удара дрона погиб главарь РДК Денис Капустин

«Пока информация не подтвержденная, и относиться к ней нужно именно так. Если в итоге ликвидация подтвердится, то относиться к этому нужно как к устранению выруси на территории т.н. Украины. РДК никогда не было серьезной боевой единицей, влиявшей на что-то», — говорится в публикации.