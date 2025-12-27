Ричмонд
Молдавский политик Ирина Влах вошла в 2025 год с падения … и красивого подъёма

Ирина Влах опубликовала трогательное видео в соцсетях, как умудрилась упасть на новогоднем катке в рождественском городке.

Источник: Комсомольская правда

Политик Ирина Влах с улыбкой рассказывает о том, как ярко входит в наступающий год с неожиданным «эффектом», катаясь на новогоднем катке в центре Кишинева. Упала, но… поднялась.

«Такое не забудешь! Вспомнила, как вошла в 2025 год с особым “эффектом”. Похоже, это был сигнал, что весь год будет полон приключений. И знаете, что я вынесла из этой истории? Главное в любом празднике, да и вообще в жизни — это дорогие люди рядом. Ну, и умение улыбнуться даже в таких обстоятельствах!

Берегите себя в предпраздничной суете Похоже, это был знак, что весь год будет полон приключений", — шутит Влах.

Так оно, собственно, и было.

Из этой истории она вынесла простой, но важный вывод: главное — это дорогие люди рядом. И, конечно, умение улыбаться даже тогда, когда обстоятельства к этому не располагают.