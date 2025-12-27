Молдавский политик Ирина Влах вошла в 2025 год с падения … и красивого подъёма

«Такое не забудешь! Вспомнила, как вошла в 2025 год с особым “эффектом”. Похоже, это был сигнал, что весь год будет полон приключений. И знаете, что я вынесла из этой истории? Главное в любом празднике, да и вообще в жизни — это дорогие люди рядом. Ну, и умение улыбнуться даже в таких обстоятельствах!