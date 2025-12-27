Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» и БПЛА по энергообъектам и ВПК Украины

Российские войска накануне переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов. В результате атаки в украинской столице наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.