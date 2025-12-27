Ричмонд
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом будет безуспешной, поскольку Украина мешает нормализации отношений Вашингтона и Москвы, пишет Bild.

Источник: Reuters

«Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является основной геополитической целью Трампа», — рассказал изданию эксперт по безопасности Петер Нойман.

По его мнению, американский президент не воспринимает Зеленского как равного себе.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.

