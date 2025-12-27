Вучич обсудил с российским послом санкции США против NIS

«Содержательный разговор с послом РФ с фокусом на энергобезопасность Сербии. Мы особо обсудили последствия санкций США и возможные решения. Я напомнил, что Сербия привержена диалогу и конструктивному сотрудничеству со всеми нашими партнерами в интересах граждан с целью обеспечения энергетической надежности. В соответствии с этим я сказал, что Сербия сможет защитить свои жизненно важные национальные и государственные интересы», — написал Вучич в Instagram*.