СМИ рассказали, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Удары возмездия России по объектам на Украине вызвали шок на восточном фланге Североатлантического альянса, пишет Politico.

Источник: Reuters

«Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения», — говорится в публикации.

Оперативное командование родов вооруженных сил Польши в субботу сообщило, что дежурные военные самолеты были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.

В этот же день Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины. По данным ведомства, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

