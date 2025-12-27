СМИ рассказали, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России

В этот же день Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины. По данным ведомства, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.