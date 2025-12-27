Реформа «втихую»: Кагульский вуз станет придатком Технического университета — учебное заведение закрывают во время праздников, пока все заняты новогодними хлопотами

Общественные консультации назначены на период с 23 декабря 2025 года по 2 января 2026 года — время, когда говорить о полноценной дискуссии практически невозможно, уточняет SSPOT. Параллельно, 17 декабря, в «Официальном мониторе» появился приказ министерства с изменениями правил избрания ректоров.