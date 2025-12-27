Ричмонд
Реформа «втихую»: Кагульский вуз станет придатком Технического университета — учебное заведение закрывают во время праздников, пока все заняты новогодними хлопотами

Реформу университетов пытаются провести без широкой дискуссии, пока люди увлечены предновогодней суетой.

Источник: Комсомольская правда

Власти решили по-быстрому продвинуть чувствительную реформу в системе высшего образования, сообщает телеграм-канал SSPOT.

По информации источника, пока все заняты подготовкой к праздникам, министерство образования вынесло на платформу particip.gov.md инициативу о реорганизации Технического университета Молдовы путём присоединения Университета им. Богдана П. Хашдеу из Кагула.

Общественные консультации назначены на период с 23 декабря 2025 года по 2 января 2026 года — время, когда говорить о полноценной дискуссии практически невозможно, уточняет SSPOT. Параллельно, 17 декабря, в «Официальном мониторе» появился приказ министерства с изменениями правил избрания ректоров.

В совокупности эти шаги выглядят синхронно и поспешно, особенно с учётом того, что уже в начале февраля истекает мандат ректора ТУМ Виорела Бостана, экс-депутата PAS.

Складывается впечатление, что реформу университетов пытаются провести без широкой дискуссии, пока люди увлечены предновогодней суетой.

