Выборы в Косово не приведут к изменениям для сербов, считает посол России

Президент Сербии Александр Вучич ранее выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов «Сербский список» в населенных сербами районах и призвал голосовать за них на выборах в Косово и Метохии 28 декабря.
«Я не думаю, что данные парламентские выборы приведут к чему-то, к существенным изменениям. Имею в виду принципиальные изменения позиции Приштины в отношении сербов, проживающих в Косово, и прежде всего, проживающих на севере Косово», — сказал глава российского диппредставительства.
Регулирующий орган по жалобам на выборах в самопровозглашенной республике Косово (PZAP) 5 декабря отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Приштине и постановил зарегистрировать крупнейшую партию косовских сербов «Сербский список» для участия в досрочных парламентских выборах 28 декабря.
Представители «Сербского списка» 5 декабря вступили в должности депутатов представительных органов и мэров четырех муниципалитетов на севере края по итогам муниципальных выборов 12 октября и 9 ноября. Они возглавили Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северную Косовска-Митровицу впервые с 2022 года, когда вышли из органов власти под давлением косовоалбанской администрации в Приштине.
«Сербский список», которому по итогам прошлых парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в «заксобрании» самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.
МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, «правительства» и «парламента», а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции «Север», так как он был сербом по национальности.