Выборы в Косово не приведут к изменениям для сербов, считает посол России

Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, «правительства» и «парламента», а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции «Север», так как он был сербом по национальности.