Полсотни рейсов задержали в аэропортах Москвы

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию, рассказал советник руководителя Росавиации Артем Кореняко. Он заявил, что в расписании работы аэропорта возможны корректировки, и сказал, что предпринятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.