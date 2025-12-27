Полсотни рейсов задержали в аэропортах Москвы

Количество рейсов, прилет или вылет которых задерживается в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», превысил 50, утверждает РИА «Новости».
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию, рассказал советник руководителя Росавиации Артем Кореняко. Он заявил, что в расписании работы аэропорта возможны корректировки, и сказал, что предпринятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Внуково, а также аэропорты Калуги и Ярославля приостановили работу. Ночью полеты ограничивал аэропорт Пензы.
Читайте материал «Швейцарский политик заявил, что Европа “исчезает со сцены”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.