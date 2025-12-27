Экс-нардеп Килинкаров: Киев озвучил свой мирный план для срыва переговоров

По его словам, Киев пытается создать видимость общего мнения США и Европы о будущем урегулировании. Килинкаров считает, что это попытка вести диалог с Россией на языке ультиматума, хотя никакого согласованного плана нет, а американская сторона лишь приняла украинские наработки к сведению.