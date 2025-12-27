Мирный план Владимира Зеленского может быть направлен на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, Киев пытается создать видимость общего мнения США и Европы о будущем урегулировании. Килинкаров считает, что это попытка вести диалог с Россией на языке ультиматума, хотя никакого согласованного плана нет, а американская сторона лишь приняла украинские наработки к сведению.
Американские аналитики Самуэль Чарап и Дженнифер Кавана предупредили об опасности другого аспекта, передает сайт MK.ru. Они указали, что предложение Киеву гарантий безопасности по модели статьи 5 НАТО, которое может обсуждаться администрацией президента США Дональда Трампа, является потенциально опасным.
По мнению экспертов, такие масштабные обязательства могут оказаться пустыми и способны привести к прямой конфронтации с Россией, включая ядерную эскалацию. Они рекомендуют Вашингтону сосредоточиться на узких, но более надежных обязательствах, аналогичных поддержке последних лет.
Ранее сообщалось, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде будет безуспешной.