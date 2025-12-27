Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-нардеп Килинкаров: Киев озвучил свой мирный план для срыва переговоров

Спиридон Килинкаров заявил, что Украина пытается создать видимость общего мнения США и Европы о будущем урегулировании.

Источник: Аргументы и факты

Мирный план Владимира Зеленского может быть направлен на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, Киев пытается создать видимость общего мнения США и Европы о будущем урегулировании. Килинкаров считает, что это попытка вести диалог с Россией на языке ультиматума, хотя никакого согласованного плана нет, а американская сторона лишь приняла украинские наработки к сведению.

Американские аналитики Самуэль Чарап и Дженнифер Кавана предупредили об опасности другого аспекта, передает сайт MK.ru. Они указали, что предложение Киеву гарантий безопасности по модели статьи 5 НАТО, которое может обсуждаться администрацией президента США Дональда Трампа, является потенциально опасным.

По мнению экспертов, такие масштабные обязательства могут оказаться пустыми и способны привести к прямой конфронтации с Россией, включая ядерную эскалацию. Они рекомендуют Вашингтону сосредоточиться на узких, но более надежных обязательствах, аналогичных поддержке последних лет.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде будет безуспешной.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше