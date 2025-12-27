Ричмонд
Дмитриев сыронизировал по поводу прослушки в освежителе воздуха нардепа Киселя

Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастично связал визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в США с попыткой разрядить атмосферу после обысков НАБУ у депутата Верховной рады Юрия Киселя. Соответствующее заявление он опубликовал в своём аккаунте в социальной сети X.

«Антикоррупционные органы проводят обыски в офисах, связанных с партией Зеленского и его ближайшими коллегами-депутатами. Тем временем Зеленский направляется в США на встречу с президентом Трампом чтобы разрядить атмосферу», — написал он.

Глава фонда также напомнил о заявлении украинского блогера Анатолия Шария, что прослушивающее устройство на рабочем месте Юрия Киселя было спрятано в освежителе воздуха. По данным блогера, слежка за возможным участником коррупционной схемы, близким другом Зеленского, велась таким образом на протяжении двух лет.

Напомним, что целью обысков украинского НАБУ стал депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Юрий Кисель, который является человеком из ближнего круга основателя «Квартала-95» Сергея Шефира. Силовики также проводят обыски у другого депутата, Юрия Корявченкова, также друга Зеленского со времён работы в «Квартале-95». Блогер Анатолий Шарий также отметил, что обыски у Киселя могут стать серьёзной политической проблемой для Зеленского, поскольку тот является не только близким другом, но и соседом для бывшего комика.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

