Дмитриев сыронизировал по поводу прослушки в освежителе воздуха нардепа Киселя

Напомним, что целью обысков украинского НАБУ стал депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Юрий Кисель, который является человеком из ближнего круга основателя «Квартала-95» Сергея Шефира. Силовики также проводят обыски у другого депутата, Юрия Корявченкова, также друга Зеленского со времён работы в «Квартале-95». Блогер Анатолий Шарий также отметил, что обыски у Киселя могут стать серьёзной политической проблемой для Зеленского, поскольку тот является не только близким другом, но и соседом для бывшего комика.