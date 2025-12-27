Бастрыкин взял на контроль дело о резне на московской стройке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования по делу об убийстве рабочего на одной из строек в Москве. Ранее сообщалось, что конфликт между приезжими рабочими из-за выплаты зарплаты закончился поножовщиной и гибелью человека.
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — гласит официальное сообщение СК РФ.
По данным СМИ, словесная перепалка о деньгах за проделанную работу на одной из строек в Москве быстро перешла в фазу насилия с применением «колото-режущих предметов». В результате полученных ранений один из участников драки скончался. Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).