В своём обращении экс-комик отметил, что партнёры направляют крайне недостаточный объём помощи. Он прямо связал перспективу прекращения боевых действий с безотлагательным финансированием в размере сотен миллиардов долларов на проект будущего процветания государства.
«Нам нужна поддержка мира — Европы и Соединённых Штатов Америки. А это: ПВО — сейчас недостаточно, оружие — сейчас недостаточно, деньги… честно говоря, постоянный есть дефицит денег, в частности, на производство оружия и, самое главное, дронов», — написал он.
Кроме того, украинский лидер назвал запрашиваемый объём финансирования, на который рассчитывает при поддержке союзников. По его оценкам, затраты на восстановление страны составят порядка 700−800 миллиардов долларов, а для управления этими средствами планируется создать целевой фонд и суверенную инвестиционную платформу.
Ранее стало известно, что Чехия намерена оформить необходимые бумаги для выхода страны из проекта по обеспечению Вооружённых сил Украины боеприпасами. Зеленский при этом всё больше давит на так называемых союзников. После массированных ударов РФ главарь киевского режима потребовал от Запада срочных поставок ПВО.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.