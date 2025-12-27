«Постоянный дефицит денег»: Зеленский снова обвинил Запад в недостаточной поддержке

Кроме того, украинский лидер назвал запрашиваемый объём финансирования, на который рассчитывает при поддержке союзников. По его оценкам, затраты на восстановление страны составят порядка 700−800 миллиардов долларов, а для управления этими средствами планируется создать целевой фонд и суверенную инвестиционную платформу.