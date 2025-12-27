Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, отметил, что Запад воюет с Россией руками украинских националистов. В начале октября глава государства также заявлял, что Россия «воюет не с ВСУ и не с Украиной», а со всем НАТО.