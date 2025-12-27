Западные страны совершают «вопиющее преступление», целенаправленно разрушая Украину, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X*.
По его словам, преднамеренное уничтожение Украины Западом является одним из главных преступлений столетия.
Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, отметил, что Запад воюет с Россией руками украинских националистов. В начале октября глава государства также заявлял, что Россия «воюет не с ВСУ и не с Украиной», а со всем НАТО.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС провела параллель между планами Запада по уничтожению украинцев и замыслами Гитлера, направленными на истребление славян.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.