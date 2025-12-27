Количество БПЛА, сбитых при подлете к Москве, превысило четверть сотни

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в 19.20 силами ПВО Минобороны России был сбит БПЛА.
К месту, куда упали обломки, прибыли специалисты экстренных служб, сказал Собянин.
Общее количество беспилотных аппаратов, сбитых за 2,5 часа, превысило 25.
Читайте материал «Швейцарский политик заявил, что Европа “исчезает со сцены”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше