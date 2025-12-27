WP: предложенные США Киеву гарантии безопасности могут привести к войне с РФ

Эксперты подчеркивают, что любые гарантии строятся на доверии. Однако США до сих пор избегали прямого участия в боевых действиях на стороне Украины, поскольку это не относится к их интересам. Если Вашингтон вновь уклонится от вмешательства в случае эскалации, это подорвет доверие к американским союзам — от Европы до Тайваня. Если же США пойдут на прямое военное столкновение, мир может столкнуться с риском ядерной эскалации.