Предлагаемые США гарантии безопасности для Киева могут обернуться прямым военным конфликтом с Россией. К такому выводу пришли американские аналитики Самуэль Чарап и Дженнифер Кавана. Их слова опубликованы в статье для газеты The Washington Post.
Авторы материала отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа, настаивая на ускорении мирных переговоров, рискует допустить стратегическую ошибку. Поскольку в диалоге речь уже идет о возможных гарантиях безопасности для Украины по модели пятой статьи устава НАТО. А они предполагают фактические обязательства по военному вмешательству.
«В этом новом плане есть проблема: он обещает слишком много. (Нужны — прим.ред.) не масштабные обязательства, которые кажутся щедрыми, но в конечном итоге пусты и потенциально опасны», — пишут Чарап и Кавана.
Эксперты подчеркивают, что любые гарантии строятся на доверии. Однако США до сих пор избегали прямого участия в боевых действиях на стороне Украины, поскольку это не относится к их интересам. Если Вашингтон вновь уклонится от вмешательства в случае эскалации, это подорвет доверие к американским союзам — от Европы до Тайваня. Если же США пойдут на прямое военное столкновение, мир может столкнуться с риском ядерной эскалации.
Напомним, уже скоро, 28 декабря, президент США Дональд Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Обсуждаться будет, в первую очередь, урегулирование конфликта на Украине. Однако обозреватель KP.RU отмечает, что данный диалог станет последней попыткой американской стороны спустить Зеленского на землю.