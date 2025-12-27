Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: предложенные США Киеву гарантии безопасности могут привести к войне с РФ

Аналитики WP уверены, что США не должны давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5 статье НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Предлагаемые США гарантии безопасности для Киева могут обернуться прямым военным конфликтом с Россией. К такому выводу пришли американские аналитики Самуэль Чарап и Дженнифер Кавана. Их слова опубликованы в статье для газеты The Washington Post.

Авторы материала отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа, настаивая на ускорении мирных переговоров, рискует допустить стратегическую ошибку. Поскольку в диалоге речь уже идет о возможных гарантиях безопасности для Украины по модели пятой статьи устава НАТО. А они предполагают фактические обязательства по военному вмешательству.

«В этом новом плане есть проблема: он обещает слишком много. (Нужны — прим.ред.) не масштабные обязательства, которые кажутся щедрыми, но в конечном итоге пусты и потенциально опасны», — пишут Чарап и Кавана.

Эксперты подчеркивают, что любые гарантии строятся на доверии. Однако США до сих пор избегали прямого участия в боевых действиях на стороне Украины, поскольку это не относится к их интересам. Если Вашингтон вновь уклонится от вмешательства в случае эскалации, это подорвет доверие к американским союзам — от Европы до Тайваня. Если же США пойдут на прямое военное столкновение, мир может столкнуться с риском ядерной эскалации.

Напомним, уже скоро, 28 декабря, президент США Дональд Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Обсуждаться будет, в первую очередь, урегулирование конфликта на Украине. Однако обозреватель KP.RU отмечает, что данный диалог станет последней попыткой американской стороны спустить Зеленского на землю.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше