Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по космосу

Заседание по «формуле Арриа» состоится 29 декабря в нью-йоркской штаб-квартире ООН. Его темой станут «Риски и вызовы, связанные с неконтролируемым использованием спутников на низкой околоземной орбите». Точные причины, побудившие российскую сторону вынести данный вопрос на обсуждение, в сообщении не раскрываются.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт на создание первой в России лунной электростанции, которую планируется ввести в эксплуатацию к 2036 году. Проект будет реализован силами НПО Лавочкина, а его старт намечен уже на декабрь 2025 года.
