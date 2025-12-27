Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по космосу

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт на создание первой в России лунной электростанции, которую планируется ввести в эксплуатацию к 2036 году. Проект будет реализован силами НПО Лавочкина, а его старт намечен уже на декабрь 2025 года.