Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по космосу

Совет Безопасности ООН по инициативе России проведёт неформальные консультации по вопросу безопасности космического пространства. О соответствующей встрече сообщило постоянное представительство РФ при Организации Объединённых Наций.

Источник: Life.ru

Заседание по «формуле Арриа» состоится 29 декабря в нью-йоркской штаб-квартире ООН. Его темой станут «Риски и вызовы, связанные с неконтролируемым использованием спутников на низкой околоземной орбите». Точные причины, побудившие российскую сторону вынести данный вопрос на обсуждение, в сообщении не раскрываются.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт на создание первой в России лунной электростанции, которую планируется ввести в эксплуатацию к 2036 году. Проект будет реализован силами НПО Лавочкина, а его старт намечен уже на декабрь 2025 года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше