Друг Зеленского «Юзик» успел сбежать из Украины перед обыском НАБУ

Украинские журналисты добавили, что подозрения по статье о получении неправомерной выгоды уже вручены нардепам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю. По версии следствия, народные избранники систематически получали увесистые конверты с валютой за «правильные» голосования в Верховной Раде. При этом «кассовое окно» для раздачи черного нала функционировало как раз в офисе Юрия Киселя, где проводился обыск.