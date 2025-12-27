Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что идея официальной отправки военных контингентов стран Евросоюза на Украину является абсолютно неприемлемой. Парламентарий подчеркнул, что даже направление одного подразделения солдат стран НАТО будет рассматриваться как недопустимая эскалация. По его мнению, такая риторика со стороны европейских политиков свидетельствует об их растущей тревоге, вызванной пониманием нежелания Вашингтона напрямую втягиваться в украинский конфликт. Критикуют такие призывы и во Франции.