В ОП РФ посоветовали военным из ЕС прихватить белый флаг в случае отправки на Украину

Военнослужащим стран ЕС следует захватить с собой белый флаг при отправке на Украину. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что европейским солдатам нечего делать на Украине, так как практически все армии объединения состоят в НАТО.

Источник: Life.ru

«Я предлагаю им, в целях экономии бюджета, сразу захватить с собой белый флаг. Это позволит им сразу его поднять, чтобы спастись и по-хорошему унести свои ноги с исторически русской земли, оказавшейся в данный момент под властью предателей и нацистов», — сказал собеседник РИА «Новости».

По мнению Рогова, политикам стран Западной Европы, агрессивно настроенным против нашей страны, стоит преподать исторический урок о фатальности попыток напасть на РФ.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что идея официальной отправки военных контингентов стран Евросоюза на Украину является абсолютно неприемлемой. Парламентарий подчеркнул, что даже направление одного подразделения солдат стран НАТО будет рассматриваться как недопустимая эскалация. По его мнению, такая риторика со стороны европейских политиков свидетельствует об их растущей тревоге, вызванной пониманием нежелания Вашингтона напрямую втягиваться в украинский конфликт. Критикуют такие призывы и во Франции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

