«Я предлагаю им, в целях экономии бюджета, сразу захватить с собой белый флаг. Это позволит им сразу его поднять, чтобы спастись и по-хорошему унести свои ноги с исторически русской земли, оказавшейся в данный момент под властью предателей и нацистов», — сказал собеседник РИА «Новости».
По мнению Рогова, политикам стран Западной Европы, агрессивно настроенным против нашей страны, стоит преподать исторический урок о фатальности попыток напасть на РФ.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что идея официальной отправки военных контингентов стран Евросоюза на Украину является абсолютно неприемлемой. Парламентарий подчеркнул, что даже направление одного подразделения солдат стран НАТО будет рассматриваться как недопустимая эскалация. По его мнению, такая риторика со стороны европейских политиков свидетельствует об их растущей тревоге, вызванной пониманием нежелания Вашингтона напрямую втягиваться в украинский конфликт. Критикуют такие призывы и во Франции.
