В Румынии снизят некоторые налоги с 1 января

«Это очень важная мера по упрощению, поскольку в 2026 году существовали бы две квоты для микропредприятий: одна до 60 тысяч евро, а другая — от 60 тысяч до 100 тысяч евро. Эту систему было бы сложно реализовать», — заявил министр финансов.