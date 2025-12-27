В Румынии снизят некоторые налоги с 1 января

Наиболее важной мерой станет снижение в 2026 году налога с оборота с нынешнего 1% до 0,5%. Более того, с 2027 года этот налог будет вообще отменен.
Также будет установлена единая ставка в 1% для микропредприятий с оборотом менее 100 тысяч евро. Ранее они платили налог в 3%.
«Это очень важная мера по упрощению, поскольку в 2026 году существовали бы две квоты для микропредприятий: одна до 60 тысяч евро, а другая — от 60 тысяч до 100 тысяч евро. Эту систему было бы сложно реализовать», — заявил министр финансов.
Постановление правительства также предусматривает сокращение субсидий для политических партий и сумм, предоставляемых меньшинствам.
В представленной на общественное обсуждение версии предусмотрено сокращение на 10%. Налог на строительство, так называемый «налог-столп», будет отменен, начиная с 2027 финансового года. Механизмы RO E-TVA были упрощены, соответственно, для снижения административной нагрузки за счет более эффективного фискального контроля.
Уточнен порядок оформления НДС и предварительно заполненных деклараций. Постановление предусматривает выдачу разрешений в сфере подакцизных товаров, централизует их выдачу на уровне Национального Агентства налогового администрирования (ANAF) и создает возможность оценки рисков для каждого вида товаров.
Законопроект предусматривает также меры для работников, получающих минимальную заработную плату: продлено освобождение от налогообложения части заработной платы с целью увеличения чистого дохода малоимущих граждан (300 леев до 30 июня и 200 леев с июля до конца 2026 года).