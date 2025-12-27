Войскам стран Европейского союза стоит взять с собой белый флаг в случае отправки на территорию Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Я предлагаю им, в целях экономии бюджета, сразу захватить с собой белый флаг. Это позволит им сразу его поднять, чтобы спастись и по-хорошему унести свои ноги с исторически русской земли», — отметил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена воевать со странами Европы. Однако РФ готова дать отпор, если европейские войска все же будут размещены на территории Украины.
