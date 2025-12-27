В Германии признали, что страна находится в самом длительном кризисе в истории

Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать. В числе причин ухудшения экономического положения в Германии она назвала ряд структурных проблем, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения. -0-