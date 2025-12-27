В Германии признали, что страна находится в самом длительном кризисе в истории

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия находится в самом длительном кризисе со времен основания страны, и в случае отсутствия крупных реформ он станет затяжным. Об этом говорится в материале агентства DPA, информирует РИА Новости.
«Германии нужен решительный прорыв — иначе грозит затяжной кризиc. Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики», — заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер в интервью DPA.
Дульгер потребовал, чтобы грядущий год стал «годом глубоких реформ». В частности, он призвал к существенному сокращению бюрократии, чтобы предоставить предприятиям и гражданам больше свободы для развития.
«Внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми, чем когда-либо. Я хотел бы напомнить канцлеру (Фридриху Мерцу. — Прим. БЕЛТА.): эффективная внешняя и политика безопасности возможны только тогда, когда экономика растет», — подчеркнул он.
Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать. В числе причин ухудшения экономического положения в Германии она назвала ряд структурных проблем, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения. -0-