Умер экс-посол России в Турции, Израиле и Кувейте Петр Стегний

Скончался советский и российский дипломат Пётр Стегний, ранее занимавший посты посла в Турции, Израиле и Кувейте.
Об этом сообщил в субботу его коллега, бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко.
«Он оставил свой неповторимый след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и написавший ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики», — сказал Яковенко, его слова приводит РИА Новости.
Яковенко добавил, что дипломатическая деятельность Стегния была высоко оценена государством. Память о нём сохранят друзья, товарищи и все, кому он был дорог.