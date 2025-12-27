В украинском городе Ужгород сотрудники ТЦК похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Драгуна прямо из больницы, где он находился на стационарном лечении. Об этом сообщает украинский телеканал «Первый Казацкий».
«Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде во время его пребывания на стационарном лечении в областной больнице», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работники украинского военкомата задержали священнослужителя прямо в больнице. Других деталей произошедшего источник не приводит.
Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники украинского территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы. В момент инцидента представитель УПЦ находился на городской площади.