Детективы НАБУ предъявили обвинения трем депутатам Рады

Сразу троим действующим депутатам Верховной рады официально предъявлены обвинения в коррупции. Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на силовиков сообщает, что парламентарии Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель получили подозрения в получении неправомерной выгоды. Следствие утверждает, что народные избранники превратили свои мандаты в бизнес, систематически продавая голоса при принятии законов за щедрые финансовые вознаграждения.
«В субботу, 27 декабря, НАБУ и САП заявили о разоблачении очередной преступной схемы, в рамках которой народные депутаты на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде Украины. Подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель», — говорится в публикации.
Всем фигурантам инкриминируют статью Уголовного кодекса о принятии предложения или получении взятки должностным лицом.
Ранее сообщалось, что силовики НАБУ нагрянули с обысками прямо в правительственный квартал Киева, парализовав работу офисов. Особое внимание детективов приковано к Юрию Киселю, который считается доверенным лицом Владимира Зеленского и его бывшего первого помощника Сергея Шефира.
Подозрение должен был получить и давний друг Зеленского, экс-актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков («Юзик»). Однако по данным издания он успел покинуть территорию Украины до обысков.