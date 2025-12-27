Детективы НАБУ предъявили обвинения трем депутатам Рады

Сразу троим действующим депутатам Верховной рады официально предъявлены обвинения в коррупции. Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на силовиков сообщает, что парламентарии Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель получили подозрения в получении неправомерной выгоды. Следствие утверждает, что народные избранники превратили свои мандаты в бизнес, систематически продавая голоса при принятии законов за щедрые финансовые вознаграждения.