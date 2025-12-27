Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области, заявили в Кремле.
Путин посетил один из пунктов управления войск СВО, говорится в заявлении. Ему также заявили об освобождении Димитрова и Артемовки в ДНР, Степногорска в Запорожской области.
Руководитель генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также ряд командующих доложили Путину о ситуации в зоне СВО.
