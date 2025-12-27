Ричмонд
Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области

Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области, заявили в Кремле.

Путин посетил один из пунктов управления войск СВО, говорится в заявлении. Ему также заявили об освобождении Димитрова и Артемовки в ДНР, Степногорска в Запорожской области.

Руководитель генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также ряд командующих доложили Путину о ситуации в зоне СВО.

Читайте материал «Итальянский колумнист заявила о “когнитивной войне” Европы против России».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

