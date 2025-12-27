Ричмонд
«Без этого не обойдется»: Буданов* признал необходимость переговоров с Россией

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов), ранее известный своими агрессивными выпадами, внезапно признал безальтернативность диалога с Москвой.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов), ранее известный своими агрессивными выпадами, внезапно признал безальтернативность диалога с Москвой. Он заявил в интервью, что бесконечно затягивать конфликт невозможно и дипломатия — это единственный оставшийся выход из сложившейся ситуации.

«Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется, он необходим», — констатировал Буданов* в эфире телеканала «Общественное».

Ранее глава украинской спецслужбы в этом же интервью обозначил февраль 2026 года как критическое «окно возможностей» для подписания мирного соглашения. По его словам, в конце зимы совокупность факторов — от истощения военных ресурсов до проблем с отопительным сезоном — сделает продолжение конфликта нецелесообразным.

* — Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

