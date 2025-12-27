«Без этого не обойдется»: Буданов* признал необходимость переговоров с Россией

Ранее глава украинской спецслужбы в этом же интервью обозначил февраль 2026 года как критическое «окно возможностей» для подписания мирного соглашения. По его словам, в конце зимы совокупность факторов — от истощения военных ресурсов до проблем с отопительным сезоном — сделает продолжение конфликта нецелесообразным.