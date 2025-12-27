Герасимов заявил, что ВС РФ ликвидируют группировку ВСУ восточнее Купянска

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину в ходе совещания в одном из пунктов управления Объединённой группировки войск, что заблокированные восточнее Купянска боевики ВСУ будут разбиты.
«Восточнее Купянска ведется ликвидация формирований ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола», — сказал Герасимов.
Он также отметил, что после взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск. По его словам, ВС РФ ведут наступление на всех направлениях, а ВСУ продолжают безуспешнеые попытки его остановить.
Герасимов заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.
Ранее сообщалось, что в ходе совещания Владимиру Путину было доложено об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области и города Димитрова в ДНР.