Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов заявил, что ВС РФ ликвидируют группировку ВСУ восточнее Купянска

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину в ходе совещания в одном из пунктов управления Объединённой группировки войск, что заблокированные восточнее Купянска боевики ВСУ будут разбиты.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину в ходе совещания в одном из пунктов управления Объединённой группировки войск, что заблокированные восточнее Купянска боевики ВСУ будут разбиты.

«Восточнее Купянска ведется ликвидация формирований ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола», — сказал Герасимов.

Он также отметил, что после взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск. По его словам, ВС РФ ведут наступление на всех направлениях, а ВСУ продолжают безуспешнеые попытки его остановить.

Герасимов заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания Владимиру Путину было доложено об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области и города Димитрова в ДНР.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше