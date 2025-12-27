Латвия сокращает меры поддержки беженцев из Украины на фоне притока украинской молодежи

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии приняли решение сократить меры поддержки беженцев из Украины из-за притока украинской молодежи в балтийскую республику. Об этом информирует Baltnews.
Осенью 2025 года в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты.
Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.
При этом Латвия постепенно отказывается от ряда мер поддержки украинских беженцев, включая пособия на начало трудовой деятельности. Украинские беженцы также лишатся ряда привилегий по проезду в общественном транспорте и оплате медицинских услуг.
Расходы на регистрацию животных и выполнение обязательных ветеринарных требований Латвия также больше не будет покрывать.
По состоянию на 1 декабря 2025 года в Регистре физических лиц Латвии числились более 30 тыс. граждан Украины с действующим статусом временной защиты. -0-