Владимир Путин прибыл на один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Там он встретился с военными и руководителями оборонных структур. Президент указал, что киевские власти получают от разумных экспертов на Западе полезные советы по условиям окончания конфликта между Россией и Украиной.