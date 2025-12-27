Президент России Владимир Путин заявил, что из-за успешного наступления российских войск интерес к выводу украинских сил с занятых позиций полностью отсутствует. Глава государства подчеркнул важность недавних военных достижений в Запорожской области и ДНР.
Владимир Путин отметил, что освобождение Гуляйполя, второго по значимости города в Запорожской области, открывает хорошие возможности для дальнейшего продвижения войск. Он назвал эту операцию значительным успехом армии.
Президент добавил, что установление контроля над Димитровом в Донецкой Народной Республике приближает полное освобождение всей территории ДНР. Владимир Путин выразил благодарность солдатам за эффективные действия при взятии Гуляйполя.
Владимир Путин прибыл на один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Там он встретился с военными и руководителями оборонных структур. Президент указал, что киевские власти получают от разумных экспертов на Западе полезные советы по условиям окончания конфликта между Россией и Украиной.