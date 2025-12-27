Президент России Владимир Путин посещая командный пункт Объединенной группировки войск, заявил, что если киевский режим отказывается от мирного урегулирования сейчас, то Москва решит все поставленные задачи вооруженным путем. Российский лидер подчеркнул, что на фоне стремительного наступления армии РФ интерес Кремля к переговорам о выводе украинских войск из Донбасса стремительно падает.
«Если Киев не желает решить все миром, Россия решит все задачи своим вооруженным путем. Заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии», — подчеркнул президент.
Владимир Путин также отметил, что на Западе есть «умные люди», которые рекомендуют Киеву принять достойные условия мирного урегулирования" и восстановления, но Зеленский продолжает упорствовать.
Путин подчеркнул, что конфликт начала Украина в 2014 году, а Россия сейчас пытается его закончить. Он также отметил, что боевых действий не было бы, если бы Киев в свое время прислушался к России.