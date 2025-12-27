Ричмонд
Путин: Заинтересованность России в выводе ВСУ с территорий сводится к нулю

С учетом темпов наступления заинтересованность Москвы в выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых территорий сводится к нулю. С таким заявлением в субботу, 27 декабря, выступил президент России Владимир Путин.

— Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям, — приводит его слова пресс-служба Кремля.

В тот же день стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой Народной Республике.

Позже Путину доложили об освобождении сразу пяти населенных пунктов: Родинское и Артемовка в Донецкой Народной Республике, Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области.

Кроме того, по словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, после взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск. Также Герасимов заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

